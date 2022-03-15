Зарплату украинских чиновников ограничат на время войны: сколько будут платить

В понедельник, 14 марта, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, утвердил новый доработанный законопроект №7137 о поддержке граждан и бизнеса в Украине в период военного положения.
Об этом глава комитета Даниил Гетманцев сообщает в Facebook.
Законопроект ограничивает месячное вознаграждение государственных служащих 10-ю размерами минимальной заработной платы.
Напомним, с 1 января 2022 вступил в силу Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2022 год”.
Указанным документом установлена минимальная заработная плата:
– в месячном размере: с 1 января – 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн;
– в почасовом размере: с 1 января – 39,26 грн., с 1 октября – 40,46 грн.