ВОЙНА В Украине Зарплату украинских чиновников ограничат на время войны: сколько будут платить

2022-03-15 21:00

 

В понедельник, 14 марта, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, утвердил новый доработанный законопроект №7137 о поддержке граждан и бизнеса в Украине в период военного положения.

Об этом глава комитета Даниил Гетманцев сообщает в Facebook.

Законопроект ограничивает месячное вознаграждение государственных служащих 10-ю размерами минимальной заработной платы.

Напомним, с 1 января 2022 вступил в силу Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2022 год”.

Указанным документом установлена минимальная заработная плата:

– в месячном размере: с 1 января – 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн;

– в почасовом размере: с 1 января – 39,26 грн., с 1 октября – 40,46 грн.

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