ВОЙНА В Украине В Раде проголосовали за признание терробороны ветеранами войны и за госгарантии при военном положении

2022-03-15 17:30

Верховная Рада Украины 15 марта приняла ряд важных в военных условиях решений. В частности, добровольцы ТРО теперь будут признаваться ветеранами войны (законопроект №7151), а для учителей зарплата, как и рабочее место, на время российского вторжения будут сохраняться (зак-т №7133).

Об этом стало известно по итогам рабочего дня парламента во вторник, 15 марта. Добавим: законопроект №7133 также предусматривает гарантии государства по организации образовательного процесса в форме, являющейся наиболее безопасной для жизни и здоровья людей.

За какие еще проекты проголосовали народные избранники:

№7168 – продление срока действия военного положения в Украине (до 25 апреля 2022 года).

№7137д – дополнительные налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны. Отмена налогообложения на горючее и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота) во время военного и чрезвычайного положения.

№7140-1 – упрощение варианта освобождения от военной службы лиц с инвалидностью и людей, ухаживающих за лицами с инвалидностью и больными детьми.

№6384 -1 – особенности бюджетирования судебной системы.

№7147 – особенности деятельности и дополнительные полномочия полиции в условиях военного положения.

№7145 – закрепление понятия "боевого иммунитета" – правовой защиты военного командования, военнослужащих, ТРО, работников правоохранительных органов.

№7149 – возможность отмены меры пресечения или содержания под стражей для призыва лиц на военную службу.

№7143 – предоставление дополнительных полномочий Государственной судебной администрации Украины в период отсутствия полномочного состава Высшего совета правосудия.

№7154 – остановка совершения исполнительных действий, взыскателями по которым является Российская Федерация или лица, связанные с государством-агрессором.

№7152 – создание резервных копий государственных информационных ресурсов и защиты информации в условиях действия военного положения.

№7130 – ускорение вступления в действие закона о военном капелланстве.

№7144 – упрощение экологического законодательства для ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения и после.

№7160 – либерализация трудового законодательства в условиях военного положения.

№7148 – повышение эффективности уголовного производства по киберпреступлениям, а также других уголовных правонарушений, связанных с компьютерными данными.

№7157 – расширение действия Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" на территории, которые были временно оккупированы Российской Федерацией с начала войны.

№7038д – увеличение ренты на добычу газа во время военного и чрезвычайного положений.