ВОЙНА В Украине Путин давит на Лукашенко, а тот уже угрожает Украине участием Беларуси в войне

2022-03-17 16:30

Беларусь ответит, если Украина продолжит "провокации", заявил Лукашенко и снова рассказал о запуске ракет Точка-У.

Формальный руководитель Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что страна ответит, если Украина продолжит "провоцировать". О развязанной против Украины войне он поговорил в интервью японскому телеканалу TBS.



В частности, он заявил о как минимум двух пусках ракет Точка-У с территории Украины по Беларуси. При этом Минобороны Беларуси или госСМИ ничего об этом не сообщали.

"В последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет «Точка-У» по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял о сбитии ракеты Точка-У в районе реки Припять.

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой Точка-У, которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк - то, что я вам говорю", - заявил Лукашенко.

Также он добавил, что скоро операция на Украине завершится. Лукашенко считает, что Россия предложила Украине "приемлемый вариант договора", который должен подписать президент Владимир Зеленский. "Если он на это не пойдёт, будет капитуляция Украины - Россия не проиграет в войне", - считает Лукашенко.