ВОЙНА В Украине Эффект комендантского часа: в Киеве и области задержали диверсантов

2022-03-17 17:30

 

Комендантский час в Киеве и Киевской области, который действовал с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта, принес щедрые "плоды". В это время в регионе поймали несколько диверсантов.

Об этом в эфире украинского телемарафона рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Мы задерживали диверсионные группы как в Киеве, так и в Киевской области. Они все нейтрализованы", - рассказал он.

Денисенко добавил, что сейчас ситуация в столице и области контролируемая.

"Мы действительно не дали возможности россиянам сделать то, что они планировали сделать. С этой точки зрения, я считаю, что комендантский час сработал", - отметил Денисенко, добавив, что сейчас с ДРГ работают соответствующие органы.

Советник главы МВД поблагодарил жителей Киева, которые отнеслись с пониманием к введению длительного комендантского часа и оставались дома.

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Эффект комендантского часа: в Киеве и области задержали диверсантов 2022-03-17 17:30