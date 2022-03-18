ВОЙНА В Украине В Украине снизили цены на бензин и дизтопливо

2022-03-18 10:00

 

Доступное топливо позволит активировать ряд экономических процессов в стране.

С сегодняшнего дня цены на топливо в Украине снизятся, теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр), бензин – более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

В ведомстве напомнили, что Верховная Рада приняла закон об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7%.

"Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается. Благодаря этому сможем аккумулировать достаточно ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания. Доступное топливо позволит активировать ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе", - говорится в сообщении.

Ранее эксперт "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн рассказал о ситуации, сложившейся с топливом в Украине. Так, по его словам, цена на нефть достигла 140 долларов за баррель, это на 40% выше, чем до войны. Нефтепродукты на биржах подорожали пропорционально этому.

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