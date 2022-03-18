ВОЙНА В Украине Кулеба озвучил два финала окончания войны в Украине

2022-03-18 13:00

Дмитрий Кулеба отметил, что мирное соглашение должно быть заключено на выгодных для Украины условиях.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью УП озвучил два варианта окончания войны в Украине. Более реалистичным финалом он назвал мирное соглашение между Украиной и РФ.

"Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал - это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув такой документ. Второй финал - это сделка. Соглашение - это поиск и фиксации взаимоприемлемых решений", - отметил Кулеба.

По его словам, мирное соглашение должно быть заключено на выгодных для Украины условиях.

"Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки является реалистичным", - заявил министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о трех серьезных победах Украины на международном, дипломатическом фронте.