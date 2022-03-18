ВОЙНА В Украине Российские оккупанты под Киевом отказываются выполнять приказы командования - генерал

2022-03-18 17:45

 

На некоторых направлениях русские уменьшили интенсивность наступления и перешли в оборону.

Глава военной администрации Киева, генерал Николай Жирнов заявил, что российские оккупанты на Киевщине не способны выполнять приказы командования.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военно-гражданской администрации. 

"Противник перешел от наступления к обороне, поскольку солдаты оккупантов не способны выполнять боевые задачи за огромные потери и ранения личного состава", - отметил Жирнов.

По определенным направлениям оккупанты замедлились, уменьшили интенсивность наступления и перешли в оборону. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Путин нашел крайнего в провале "блицкрига" в Украине: задержан генерал Росгвардии

2022-03-17 21:00

Раненые оккупанты без перерыва поступают в больницы Беларуси "без рук, ног, ушей, глаз", - DW

2022-03-17 20:00

Россия на пороге поражения: американский генерал назвал сроки завершения войны в Украине

2022-03-15 22:00

Российские корабли начали обстрелы Одесской области

2022-03-15 20:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

РФ: Сблизили позиции на переговорах с Украиной

2022-03-18 20:00

РФ пускала ракеты даже с Каспийского моря - ВСУ

2022-03-18 18:00

Российские оккупанты под Киевом отказываются выполнять приказы командования - генерал

2022-03-18 17:45

В ОП назвали сроки окончания активной фазы войны

2022-03-18 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

РФ: Сблизили позиции на переговорах с Украиной 2022-03-18 20:00
РФ пускала ракеты даже с Каспийского моря - ВСУ 2022-03-18 18:00
Российские оккупанты под Киевом отказываются выполнять приказы командования - генерал 2022-03-18 17:45
В ОП назвали сроки окончания активной фазы войны 2022-03-18 17:00