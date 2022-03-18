ВОЙНА В Украине Российские оккупанты под Киевом отказываются выполнять приказы командования - генерал

2022-03-18 17:45

На некоторых направлениях русские уменьшили интенсивность наступления и перешли в оборону.

Глава военной администрации Киева, генерал Николай Жирнов заявил, что российские оккупанты на Киевщине не способны выполнять приказы командования.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военно-гражданской администрации.

"Противник перешел от наступления к обороне, поскольку солдаты оккупантов не способны выполнять боевые задачи за огромные потери и ранения личного состава", - отметил Жирнов.

По определенным направлениям оккупанты замедлились, уменьшили интенсивность наступления и перешли в оборону.