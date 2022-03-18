Российские оккупанты под Киевом отказываются выполнять приказы командования - генерал

На некоторых направлениях русские уменьшили интенсивность наступления и перешли в оборону.
Глава военной администрации Киева, генерал Николай Жирнов заявил, что российские оккупанты на Киевщине не способны выполнять приказы командования.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военно-гражданской администрации.
"Противник перешел от наступления к обороне, поскольку солдаты оккупантов не способны выполнять боевые задачи за огромные потери и ранения личного состава", - отметил Жирнов.
По определенным направлениям оккупанты замедлились, уменьшили интенсивность наступления и перешли в оборону.