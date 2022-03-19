ВОЙНА В Украине В РФ надувают щеки. Заявили о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал"

2022-03-19 18:00

 

Министерство обороны РФ заявило, что в Украине российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал". По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, ракеты применили для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", - заявил он.

Как сообщает издание, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К.

Он способен поражать цели на дальности более 2 тысяч км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В феврале этого года российские истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" прибывали в Сирию для учений.

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