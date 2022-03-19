Российские оккупанты окапываются под Киевом

Российские военные после неудач в наступательных операциях окапываются и переходят к обороне, сооружая земляные валы вокруг своей военной техники.
Российские оккупационные войска роют ямы с земляными укреплениями вокруг своей техники к северо-западу от Киева. Об этом в пятницу, 18 марта, ссылаясь на данные полученные от спутниковых снимков рассказал CNN.
В частности, на новых спутниковых снимках видны защитные валы вокруг российской военной техники в районе Озер и авиабазы Антонов.
В деревнях Здвижевка и Берестянка, расположенных дальше на северо-запад, также можно увидеть дополнительную российскую военную технику и некоторые сооружения насыпей.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия допустила серьезные стратегические ошибки во время вторжения в Украину и продвижение армии оккупанта пошло не по плану.
Ранее в ВСУ заявили, что РФ пускала ракеты даже с Каспийского моря. Главная задача властей состоит в предупреждении граждан о полете ракеты, пояснили в ВСУ и подчеркнули важность сигнала воздушной тревоги.