ВОЙНА В Украине Российские оккупанты окапываются под Киевом

2022-03-19 15:00

Российские военные после неудач в наступательных операциях окапываются и переходят к обороне, сооружая земляные валы вокруг своей военной техники.

Российские оккупационные войска роют ямы с земляными укреплениями вокруг своей техники к северо-западу от Киева. Об этом в пятницу, 18 марта, ссылаясь на данные полученные от спутниковых снимков рассказал CNN.

В частности, на новых спутниковых снимках видны защитные валы вокруг российской военной техники в районе Озер и авиабазы Антонов.

В деревнях Здвижевка и Берестянка, расположенных дальше на северо-запад, также можно увидеть дополнительную российскую военную технику и некоторые сооружения насыпей.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия допустила серьезные стратегические ошибки во время вторжения в Украину и продвижение армии оккупанта пошло не по плану.

Ранее в ВСУ заявили, что РФ пускала ракеты даже с Каспийского моря. Главная задача властей состоит в предупреждении граждан о полете ракеты, пояснили в ВСУ и подчеркнули важность сигнала воздушной тревоги.