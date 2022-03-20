ВОЙНА В Украине Зеленский - россиянам: Украина завалена трупами российских солдат

2022-03-20 08:00

Передний край нашей обороны завален трупами российских солдат, которых будет больше, пока Россия не прекратит войну.



Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам и заявил, что более 14 тысяч российских солдат погибли в Украине, а на их родине этого и не замечают.

Как президент отметил в видеообращении, РФ не забирает тела погибших.

"В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат. И эти трупы, эти тела, никто не забирает. По ним гонят в наступление новые части. Какие-то резервы, которые командование российских войск собирает, где только может", - заявил Зеленский.

"Мы прекрасно понимаем, что в России есть бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет, авиабомб. Но я хочу спросить у граждан России: что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова сын, мать, отец. Уже больше 14 тысяч убитых ваших солдат. Это 14 тысяч матерей, 14 тысяч отцов, это жены, это дети, родственники, друзья, и вы этого не замечаете? А ведь жертв будет только больше, пока продолжается эта война, это война ваша против нас, - России против Украины на нашей земле", - заявил Зеленский.