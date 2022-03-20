ВОЙНА В Украине Украинские защитники ликвидировали отряд российских десантников: живым остался только один

2022-03-20 11:00

 

Состояние, положение, характер действий Сил обороны за прошедшие сутки существенных изменений не претерпели.

Из сводного отряда российских десантников, участвовавшего в боевых действиях вблизи Киева, остался в живых лишь один.

Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 20 марта по российскому вторжению.

Из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который принимал участие в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, который сейчас находится в госпитале.

"На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службы решает ФСБ", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отмечают, что российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции о правилах ведения войны. В частности, массово фиксируются факты использования российскими диверсантами формы военнослужащих ВСУ для проведения подрывных и дискредитирующих действий.

В то же время в Генштабе сообщили, что состояние, положение, характер действий Сил обороны существенных изменений не претерпели. В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредоточивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных военных наемников в приграничных с Украиной районов, решении хронических проблем оккупационных войск, действующих на территории Украины, с логистикой.

В Генштабе также отметили, что российские оккупанты на временно оккупированной территории Донецкой области объявили очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный призывной возраст до 65 лет.

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