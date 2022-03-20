ВОЙНА В Украине видео Фронт замер. У российской стороны не хватает сил для перелома ситуации,- Арестович

2022-03-20 16:30

 

Фронт замер. Сейчас ведутся тактические действия, поскольку ни у одной из сторон не хватает сил для перелома ситуации, однако украинские военные действуют лучше оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Фронт практически замер. Ведутся тактические действия, потому что у сторон: нашей и российской не хватает сил для реального перелома ситуации на том, или ином направлении. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг другу удары. Но мы наносим эти удары лучше", - заявил Арестович.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ермак обещает, что капитуляции не будет, но будет новая мировая система безопасности

2022-03-20 13:00

Оккупанты несут большие потери: сводка Генштаба ВСУ на конец 19 марта

2022-03-20 08:30

У Эрдогана перечислили требования Путина к Украине и назвали неприемлемые

2022-03-19 19:30

Бойкот коллаборационистам: как заставить мировые компании не работать в России

2022-03-19 10:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным: Провал будет означать третью мировую войну

2022-03-20 20:00

"Дальше только массовые смерти российских военных!" Подоляк назвал основные причины фиаско оккупантов в Украине

2022-03-20 19:30

РФ перешла к новой тактике войны в Украине - ОП

2022-03-20 19:00

Зеленский подписал указ о едином вещании на всех телеканалах

2022-03-20 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным: Провал будет означать третью мировую войну 2022-03-20 20:00
"Дальше только массовые смерти российских военных!" Подоляк назвал основные причины фиаско оккупантов в Украине 2022-03-20 19:30
РФ перешла к новой тактике войны в Украине - ОП 2022-03-20 19:00
Зеленский подписал указ о едином вещании на всех телеканалах 2022-03-20 18:30