ВОЙНА В Украине видео Фронт замер. У российской стороны не хватает сил для перелома ситуации,- Арестович

2022-03-20 16:30

Фронт замер. Сейчас ведутся тактические действия, поскольку ни у одной из сторон не хватает сил для перелома ситуации, однако украинские военные действуют лучше оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Фронт практически замер. Ведутся тактические действия, потому что у сторон: нашей и российской не хватает сил для реального перелома ситуации на том, или ином направлении. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг другу удары. Но мы наносим эти удары лучше", - заявил Арестович.