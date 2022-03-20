ВОЙНА В Украине Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным: Провал будет означать третью мировую войну

2022-03-20 20:00

 

Без переговоров президентов завершить военный конфликт не удастся, считает Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но если они закончатся неудачей, это будет означать третью мировую войну.

Об этом президент Украины заявил в интервью CNN.

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне... Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона всегда настаивала на переговорах и предлагала диалог и мирные решения.

"И я хочу, чтобы все меня сейчас услышали, особенно в Москве. Пришло время встретиться. Время поговорить. Пришло время восстановить территориальную целостность и справедливость для Украины", – заявил глава государства.

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