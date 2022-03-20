ВОЙНА В Украине Следующие две недели станут решающими в определении исхода войны Украины против русских фашистов

2022-03-20 21:30

 

Жестокость российского наступления только усиливается по мере замедления темпов продвижения

Попытка Российской Федерации захватить Украину зашла в тупик, поскольку большие потери личного состава и техники усугубляют положение неподготовленных российских сил, которые до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоначальных целей. За неделю линия фронта практически не сдвинулась с места.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова западных чиновников и военных экспертов.

По оценкам западной разведки, число убитых и раненых российских военных достигает 1 тысячу человек в день, а по оценкам украинской разведки – еще больше.

Отмечается, что в отсутствие существенного прогресса на местах и учитывая масштаб потерь, которые несут российские войска, военная кампания России вскоре может стать неустойчивой, поскольку войска не смогут продвигаться вперед из-за отсутствия достаточного количества живой силы, припасов и боеприпасов, говорят аналитики и официальные лица.

Следующие две недели могут стать решающими в определении исхода всей войны, говорят они. Если Россия не сможет быстро улучшить свои линии снабжения, доставить подкрепления и поднять моральный дух войск на местах, ее цели могут стать недостижимыми.

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