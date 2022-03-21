ВОЙНА В Украине Не надо питать иллюзий. Впереди много испытаний, но мы будем бороться и победим, - Резников

2022-03-21 22:30

 

Министр обороны Алексей Резников призвал не питать иллюзий, поскольку наша страна ведет оборону против гораздо более многочисленного противника. Но он подчеркнул, что страна будет продолжать бороться и победит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение министра обороны Алексея Резникова Facebook.

"Не надо питать иллюзий. Впереди еще много испытаний. Украина ведет стратегическую оборонительную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Враг разрушает наши города и подрывает экономику", - написал он

Министр отметил, что сейчас ситуация очень непростая.

"Но пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом, - мы будем бороться. И победим!"- подчеркнул Резников.

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