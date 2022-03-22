Курьезы фото Армия нищебродов и мародеров: в плен попал русский подполковник в украинских трусах и носках

2022-03-22 11:05

Армия Путлера не в состоянии обеспечить одеждой и амуницией даже высший командный состав. Нищеброды убогие! 

В плен к ВСУ попал русский военный преступник - подполковник.

Во время личного досмотра бойцы с удивлением обнаружили, что подполковник Александр Кошель носит нижнее белье и носки с отметками "Вооруженные Силы Украины".

ВСУ рекомендуют оккупантам немедленно сдаваться в плен или бежать восвояси. В противном случае русских фашистов обеспечат чёрными мешками для трупов. Такая " одежда " подойдёт как для рядового орка, так и для полковника. 

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фото Lego выпустили эксклюзивные фигурки Владимира Зеленского и коктейлей Молотова 2022-03-18 21:36
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