Армия Путлера не в состоянии обеспечить одеждой и амуницией даже высший командный состав. Нищеброды убогие!
В плен к ВСУ попал русский военный преступник - подполковник.
Во время личного досмотра бойцы с удивлением обнаружили, что подполковник Александр Кошель носит нижнее белье и носки с отметками "Вооруженные Силы Украины".
ВСУ рекомендуют оккупантам немедленно сдаваться в плен или бежать восвояси. В противном случае русских фашистов обеспечат чёрными мешками для трупов. Такая " одежда " подойдёт как для рядового орка, так и для полковника.