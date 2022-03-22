ВОЙНА В Украине "Орки" гибнут сотнями: сводка Генштаба о потерях России на 22 марта

2022-03-22 12:30

 

Еще 300 рашистов за сутки погибло на украинских землях – еще вчера потери врага составляли около 15 тысяч человек, а уже сегодня – 15 300.

Об этом свидетельствуют новые данные Генерального штаба ВСУ.

Так, с начала войны в Украине 24 февраля оккупанты понесли следующие потери:

  • личного состава – около 15300 человек,
  • танков ‒ 509 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,
  • артиллерийских систем – 252 ед,
  • РСЗО - 80 ед,
  • средства ПВО - 45 ед,
  • самолетов – 99 ед,
  • вертолетов – 123 ед,
  • автомобильной техники - 1000 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 70,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35.
  • специальная техника – 15.

Отмечается, что данные постоянно уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

subscriber subscriber

Еще по теме

Китай назвал два направления для разрешения войны России в Украине

2022-03-20 09:30

Оккупанты несут большие потери: сводка Генштаба ВСУ на конец 19 марта

2022-03-20 08:30

В РФ надувают щеки. Заявили о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал"

2022-03-19 18:00

видео Украинская "Стугна" мочит танки русских фашистов - броня рвется в лохмотья

2022-03-19 15:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Из-за нехватки резервов РФ мобилизует на войну с Украиной должников и алиментщиков – разведка

2022-03-22 17:00

Махали белым флагом: на Харьковщине российский танк расстрелял машину с детьми

2022-03-22 16:30

видео Зеленский - парламенту Италии: нужно остановить только одного человека, чтобы выжил миллион

2022-03-22 16:00

"Орки" гибнут сотнями: сводка Генштаба о потерях России на 22 марта

2022-03-22 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Из-за нехватки резервов РФ мобилизует на войну с Украиной должников и алиментщиков – разведка 2022-03-22 17:00
Махали белым флагом: на Харьковщине российский танк расстрелял машину с детьми 2022-03-22 16:30
видео Зеленский - парламенту Италии: нужно остановить только одного человека, чтобы выжил миллион 2022-03-22 16:00
"Орки" гибнут сотнями: сводка Генштаба о потерях России на 22 марта 2022-03-22 12:30