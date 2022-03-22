"Орки" гибнут сотнями: сводка Генштаба о потерях России на 22 марта
2022-03-22 12:30
Еще 300 рашистов за сутки погибло на украинских землях – еще вчера потери врага составляли около 15 тысяч человек, а уже сегодня – 15 300.
Об этом свидетельствуют новые данные Генерального штаба ВСУ.
Так, с начала войны в Украине 24 февраля оккупанты понесли следующие потери:
- личного состава – около 15300 человек,
- танков ‒ 509 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,
- артиллерийских систем – 252 ед,
- РСЗО - 80 ед,
- средства ПВО - 45 ед,
- самолетов – 99 ед,
- вертолетов – 123 ед,
- автомобильной техники - 1000 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35.
- специальная техника – 15.
Отмечается, что данные постоянно уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.