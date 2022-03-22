ВОЙНА В Украине "Орки" гибнут сотнями: сводка Генштаба о потерях России на 22 марта

2022-03-22 12:30

Еще 300 рашистов за сутки погибло на украинских землях – еще вчера потери врага составляли около 15 тысяч человек, а уже сегодня – 15 300.

Об этом свидетельствуют новые данные Генерального штаба ВСУ.

Так, с начала войны в Украине 24 февраля оккупанты понесли следующие потери:

личного состава – около 15300 человек,

танков ‒ 509 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,

артиллерийских систем – 252 ед,

РСЗО - 80 ед,

средства ПВО - 45 ед,

самолетов – 99 ед,

вертолетов – 123 ед,

автомобильной техники - 1000 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35.

специальная техника – 15.

Отмечается, что данные постоянно уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.