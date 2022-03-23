ВОЙНА В Украине Украинцам разъяснили, как переадресовать пенсию во время войны

2022-03-23 22:00

Украинцы, которые получали пенсию на почте и которым пришлось уехать с постоянного места жительства, могут переадресовать выплату на удобное отделение Укрпочты или перевести на карточный счет.

Об этом сообщает Пенсионный курьер.

Для того, чтобы переадресовать пенсию нужно позвонить на горячую линию Укрпочты 0-800-300545 . Дождавшись ответа оператора, нужно сообщить: паспортные данные, контактный телефон, старый и новый адрес проживания для переадресации выплаты.

Чтобы перевести пенсионную выплату с почты на банк, нужно в банковском отделении (уполномоченном на выплаты пенсий) открыть карточный счет для пенсионных выплат. Также в финучреждение нужно будет предоставить Заявление о выплате пенсии или денежной помощи в банке.

После этого нужно обратиться в отдел обслуживания граждан Пенсионного фонда, где вы территориально находитесь, где будут внесены изменения в данные о получателе пенсий. Для этого нужно иметь: паспорт, идентификационный код, Заявление из банка.