ВОЙНА В Украине фото + видео В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов, — ВМС ВСУ

2022-03-24 16:30

 

В порту временно оккупированного Бердянска уничтожен российский большой десантный корабль "Орск". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских Сил Украины.

 

 

ВМС ВСУ опубликовали фото и видео горящего корабля, на записи слышны звуки детонирующих боеприпасов.

По данным росСМИ, "Орск" Черноморского флота РФ зашел в Бердянск 21 марта для доставки военной техники российским оккупантам – в частности, бронетранспортеров. Всего, по данным росСМИ, в войне против Украины задействовано 10 больших десантных кораблей РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Орск" армии оккупантов, а также были повреждены еще два корабля. Уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перебросился на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба уточняются.

 

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