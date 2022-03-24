ВОЙНА В Украине фото + видео В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов, — ВМС ВСУ

2022-03-24 16:30

В порту временно оккупированного Бердянска уничтожен российский большой десантный корабль "Орск". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских Сил Украины.

ВМС ВСУ опубликовали фото и видео горящего корабля, на записи слышны звуки детонирующих боеприпасов.

По данным росСМИ, "Орск" Черноморского флота РФ зашел в Бердянск 21 марта для доставки военной техники российским оккупантам – в частности, бронетранспортеров. Всего, по данным росСМИ, в войне против Украины задействовано 10 больших десантных кораблей РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили большой десантный корабль "Орск" армии оккупантов, а также были повреждены еще два корабля. Уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перебросился на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба уточняются.