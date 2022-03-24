ВОЙНА В Украине РФ пытается перевести войну в затяжную фазу - ОП

2022-03-24 17:00

Военные страны-агрессора перешли к тактике окапывания вокруг украинских городов для создания в них гуманитарных катастроф, считает Михаил Подоляк.

Российские захватчики пытаются ввести новые элементы в свою военную тактику в Украине из-за высоких потерь. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram в четверг, 24 марта.

"Происходит частичное окапывание россиян на занятых рубежах, а такая концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов – для создания в них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф", – написал Подоляк.

По его словам, такая тактика "абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности".

Подоляк отметил, что это связано с попытками россиян перевести войну в Украине в частично затяжную фазу из-за высоких потерь и отсутствия значительного продвижения по всем направлениям.

"Именно эта потребность – сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов (а это почти 90-95% мирного населения)", – отметил Подоляк.

Ранее стало известно о разрушениях в Киеве за месяц войны. Мишенью российских агрессоров в украинской столице стали 87 жилых домов и 10 приватных усадеб, а также детсады и школы.