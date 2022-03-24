ВОЙНА В Украине В Россию вывезли 400000 украинцев - омбудсмен

2022-03-24 20:30

Данные о количестве принудительно депортированных граждан Украины в Россию могут быть неточные, говорит Денисова.

Из Украины в Россию принудительно вывезли около 402 тысячи человек из Мариуполя, Волновахи, Станицы Луганской. Об этом в четверг, 24 марта, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"У нас есть информация о том, что принудительно из Мариуполя, Волновахи, Станицы Луганской российские оккупанты вывозят наших граждан в РФ. У меня есть свидетельства тех людей, которых вывезли, их родственников", - сказала он.

При этом с теми, которые были на связи с Офисом омбудсмена 20 февраля, связь потеряна.

По словам Денисовой, оккупанты приходят к людям в бомбоубежище и забирают для принудительного перемещения. "Например, на Левом берегу Мариуполя. Женщину 92 лет, почти лежачую, еще одну 67-летнюю женщину и ее мужа вынудили сесть в автобус. Их посадили в автобус и вывезли в Таганрог… с ними работали сотрудники ФСБ", - рассказала она.

"Сегодня подтвердили данные из РФ. Вчера было 366 тысяч, а сегодня уже 402 тысячи вывезли из Украины в РФ, из них 84 тысячи детей", - сообщила омбудсмен.

Денисова обратила внимание на то, что нельзя однозначно сказать, достоверна ли эта цифра - "это российская пропагандистская теория или это действительно есть". Она добавила, что это может делаться "для создания пропагандисткой картинки".

"Это граждане Украины, которые жили на территории Украины, на подконтрольной Украине территории", - отметила Денисова.

По ее словам, украинцев сначала удерживают в фильтрационных лагерях в Донецкой области, потом вывозят в РФ, а тех, у кого якобы нет родственников в РФ, отправляют в фильтрационные лагеря.

"Оккупанты сами создают эти "гуманитарные коридоры"…Везут в Омск, Томск, на Сахалин", - добавила омбудсмен.

Ранее в горсовете Мариуполя заявили, что под незаконную депортацию попало около 15 тысяч местных жителей, уже вывезены в РФ более 6 тысяч человек.