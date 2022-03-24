ВОЙНА В Украине Рада приняла решение по ВНО и госаттестации на 2022 год: что меняется

2022-03-24 21:00

 

В четверг, 24 марта, украинский парламент принял законопроект № 7132 об отмене сдачи государственной итоговой аттестации, ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания в 2022 году.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

На основании закона выпускники 2021/2022 учебного года освобождаются от прохождения итоговой аттестации.

Поступление в вузы в этом году будет происходить без использования результатов ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

Отмечается, что война разрушила образовательный процесс, который не успел полноценно восстановиться после пандемии. Поэтому народные депутаты решили в 2022 году отменить ГИА, ВНО, единый вступительный экзамен и единое профессиональное вступительное испытания, чтобы поощрить украинскую молодежь к обучению.

Кроме того, принятие закона поможет избежать лишней опасности для школьников, которые в помещении учебного заведения во время проведения ГИА и ВНО могли бы стать целью оккупантов.

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