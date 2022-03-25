Мир Россияне бросились запасаться антидепрессантами и противозачаточными - возле аптек выстроились очереди

2022-03-25 14:03

Жители российских городов бросились запасаться антидепрессантами, снотворными и противозачаточными средствами, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

В частности, специалисты рассказали, что россияне скупили за последние две недели медикаментов на месяц вперед.

Наибольшим спросом среди жителей России пользуются антидепрессанты, снотворное, инсулин, препараты при онкологических заболеваниях, препараты для сердечно-сосудистой системы, гормоны и противозачаточные средства.

Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group, объяснил Reuters, что людьми движет страх.

"Первый страх заключался в том, что все может подорожать, а второй страх - в том, что нужного лекарства через какое-то время не будет. Эти страхи руководили людьми. Они стояли в очередях в аптеках и покупали все", - сказал он.

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КАРТА Путинская Россия превратилась в абсолютно бесполетную зону для мировой авиации 2022-03-24 09:31