ВОЙНА В Украине Сегодня потребление электроэнергии продолжает расти - когда будут отключать свет

2024-09-12 13:35

По состоянию на четверг в Украине полностью или частично обесточены 602 населенных пункта в девяти областях. Об этом сообщило Укрэнерго 12 сентября.

"Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях. Из-за непогоды на утро были обесточены 38 населенных пунктов в Киевской и Одесской областях. По техническим причинам есть обесточенные потребители на Днепропетровщине и Черкасчине", - говорится в сообщении.

Вместе с тем потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня по состоянию на 9:30 его уровень был на 4,5% выше, чем в это же время в среду, 11 сентября.

"Сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии на протяжении всех суток", - предупредили энергетики.

Планируется, что по всей стране сегодня будет действовать одна очередь отключений на время с 13.00 до 23.00.

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