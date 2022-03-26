ВОЙНА В Украине Войска России теряют контроль над Херсоном

2022-03-26 08:00

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что силы ВСУ отвергают российские войска из Херсона.

Об этом пишет The New York Times.

Что происходит в Херсоне

Как сообщил представитель Пентагона, украинские военные ведут ожесточенные бои в Херсоне и активно отвергают с позиций российских оккупантов.

Также в издании отметили, что генерал-майор Генштаба вооруженных сил россии Сергей Рудский недавно заявил, что Херсонская область якобы находится под полным контролем, что вряд ли соответствует действительности.

В дальнейшем для российских войск потеря Херсона может нанести ущерб российским войскам, которые в это время ведут бои в Николаеве.