ВОЙНА В Украине Путинский режим способен перебросить в Украину свежих срочников - Арестович

2022-03-26 17:30

 

Советник руководителя ОП призвал российских матерей сделать что-то ради сохранения жизни своих сыновей.

Путинский режим может отправить на войну в Украине призванных с 1 апреля срочников.

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Он напомнил, что с 1 апреля в РФ начинается кампания по призыву срочников.

По словам Арестовича, данные разведки пока свидетельствуют о резком падении части контрактников в подразделениях российских захватчиков.

"И можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников. Матери России, подумайте, нужно ли вам это. Если не нужно, то совершайте ответные действия и сохраните своих сыновей, ведь им не за что погибать в Украине, а эта война не нужна русскому народу. Она нужна лишь путинскому режиму. Вам с путинским режимом в России и разбираться", - отметил советник.

Напомним, войска России ворвались на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в том числе - Киев, Харьков, Мариуполь и Чернигов.

Позже стало известно, что в Украине воюют российские срочники, среди них было немало жертв.

Алексей Арестович прогнозировал, что украинская сторона способна одержать "промежуточную победу" над РФ в конце апреля - начале мая.

subscriber subscriber

Еще по теме

Среди членов НАТО растет поддержка введения миротворцев в Украину

2022-03-26 13:00

фото Из-за провала "спецоперации" в Украине в РФ уволили еще одного генерала

2022-03-26 12:30

США берется обеспечить Украину новейшими противокорабельными ракетами

2022-03-25 21:36

Семьям погибших военнослужащих и добровольцев будут платить пенсию - закон уже принят

2022-03-25 20:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Путинский режим способен перебросить в Украину свежих срочников - Арестович

2022-03-26 17:30

фото Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ранен

2022-03-26 17:00

Арестович: 1-я танковая армия России похоронена

2022-03-26 16:30

Увидеть Мощун и умереть: оккупанты попали в котел и были уничтожены под Киевом

2022-03-26 16:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Путинский режим способен перебросить в Украину свежих срочников - Арестович 2022-03-26 17:30
фото Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ранен 2022-03-26 17:00
Арестович: 1-я танковая армия России похоронена 2022-03-26 16:30
Увидеть Мощун и умереть: оккупанты попали в котел и были уничтожены под Киевом 2022-03-26 16:00