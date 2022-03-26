ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: кому вручают повестки и куда отправляют людей без опыта

2022-03-26 18:30

 

В настоящее время в Украине длится 2 волны мобилизации, под которые подпадают люди, которые служили по контракту или проходили срочную службу до 2014 года. Третья очередь – это те, кто окончил военную кафедру вуза как офицеры запаса и не были призваны в предыдущие волны мобилизации. Четвертая очередь – общественный резерв, то есть граждане без возрастных или физических ограничений по призыву.

О деталях мобилизации в Украине:

"Если у мужчины нет боевого опыта, не проходил срочной службы и не заканчивал военной кафедры, то он принадлежит к общественному резерву. Мобилизовать его могут только в последнюю очередь", – объясняет адвокат Владимир Саенко.

Повестки на блокпостах и гостиницах

Такое явление распространено в западной части Украины, поскольку сейчас там много переселенцев. По словам адвоката, вручение повесток таким образом – законное. Кроме того, после приезда на другое место жительства военнообязанный человек и так должен сообщить военкомат об изменении места жительства.

"Это право сотрудников военкомата и право полиции. Это было всегда и до этих ужасных времен, которые сегодня в Украине. И это, поверьте, их основное право. Даже если такое происходит и вам кто-нибудь из сотрудников военкомата или военных вручает повестку, то возьмите ее и распишитесь. Если вы в армии не нужны, то вас силой туда никто не будет забирать", - подчеркивает адвокат.

Повестки в почтовых ящиках

Распространенный метод призыва – рассылка повесток по почте. Однако этот способ призыва имеет некоторые особенности.

"Если подписал повестку и не явился в военкомат, то, согласно статье 335 УК Украины, за уклонение от призыва предусмотрена уголовная ответственность сроком до 3 лет, а в военное время – до 5 лет. И именно уголовная ответственность будет наступать за полученный порядок" дневной под расписку, а также за то, что лицо не явилось в военкомат после того, как его признало пригодным для службы ВВК (Военно-врачебная комиссия), то есть если вы не получили повестку лично, а повестка была брошена в почтовый ящик, вы не являетесь субъектом совершения преступления. Но если вы за него расписались – знайте, что может наступить уголовная ответственность в случае уклонения", - отмечает адвокат Александр Дульский.

На какую военную специальность могут мобилизовать

Офицеры запаса, имеющие военно-учетную специальность, призываются по специальностям, необходимым в том или ином регионе. Другая ситуация с гражданами, которые не служили и не заканчивали военные кафедры.

Что будут делать в таком случае, пояснила замминистра обороны Анна Маляр.

"Есть цифра, устанавливаемая президентом. В этой цифре Генштаб определяет, сколько и каких именно УС должно быть. Эта информация доносится до военкоматов (сейчас – территориальные центры укомплектования, - ред.), и там уже производится подготовка, которая может длиться от 5 до 50%. до 15 дней, в зависимости от специальности. Условно говоря, если территориальным центрам нужны люди тыловых специальностей, то поверьте мне, что их обязательно пошлют именно по этим специальностям", - рассказала Маляр.

Она также отмечает, что если человека переучивают по его специальности на военно-учетную, значит, это необходимость, "а не потому, что кто-то недосмотрел".

Тыловые специальности ВСУ

Председатель правления Центра военной политики и политики безопасности генерал-лейтенанта запаса Евгений Шелест утверждает, что более 50% ВСУ это тыловые специальности, поэтому в армии найдется место и для гражданских специальностей.

"В общем масштабе боевые специальности составляют примерно 30-40% от общего количества. А тыловые подразделения обеспечения составляют не менее 50% всех вооруженных сил, и это естественно, поэтому даже человек, не имеющий военной специальности, сможет себя проявить на тех должностях, которые не требуют особой подготовки в системе вооруженных сил, но я не думаю, что каждого психолога, юриста, айтишника или экономиста посадят за штурвал БМП и скажут - "Вперед!", - объясняет Шелест.

Стоит отметить, что военные специальности, которые Генштаб запретил предприятиям бронировать от мобилизации, это исключительно узкоспециализированные: ракетные, танковые, авиационные, военно-морские, стрелковые и так далее. Но далеко не все и не каждая отдельная категория.

Кто не подпадает под мобилизацию

Список лиц, которые не могут быть призваны во время общей мобилизации, со временем расширился. Кроме того, упрощен выезд за границу для некоторых категорий граждан. Этому предшествовало подписание Президентом Украины Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об освобождении от военной службы лиц с инвалидностью и лиц, которые ухаживают за такими лицами с инвалидностью и тяжелобольными детьми. (закон №7140-1).

Согласно новым правилам не могут быть призваны во время мобилизации следующие лица:

  • признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
  • Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеющей тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный пара типа (инсулинозависимый), острые/хронические заболевания почек IV степени; ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающуюся в трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным ВКК заведения здравоохранения, но которому не установлены инвалидности;
  • Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • Занятые постоянным уходом за больной женой (женой), ребенком, а также родителями своими или жены (жена), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
  • Те, кто имеет жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супругов (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • Попечители лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
  • Лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, требует постоянного ухода в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
  • народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • Сотрудники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;
  • Студенты профессиональных и высших учебных заведений, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
  • Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают в соответствующих учреждениях по основному месту работы менее 0,75 ставки;
  • Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции).
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