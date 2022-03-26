ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: кому вручают повестки и куда отправляют людей без опыта

2022-03-26 18:30

В настоящее время в Украине длится 2 волны мобилизации, под которые подпадают люди, которые служили по контракту или проходили срочную службу до 2014 года. Третья очередь – это те, кто окончил военную кафедру вуза как офицеры запаса и не были призваны в предыдущие волны мобилизации. Четвертая очередь – общественный резерв, то есть граждане без возрастных или физических ограничений по призыву.

О деталях мобилизации в Украине:

"Если у мужчины нет боевого опыта, не проходил срочной службы и не заканчивал военной кафедры, то он принадлежит к общественному резерву. Мобилизовать его могут только в последнюю очередь", – объясняет адвокат Владимир Саенко.

Повестки на блокпостах и гостиницах

Такое явление распространено в западной части Украины, поскольку сейчас там много переселенцев. По словам адвоката, вручение повесток таким образом – законное. Кроме того, после приезда на другое место жительства военнообязанный человек и так должен сообщить военкомат об изменении места жительства.

"Это право сотрудников военкомата и право полиции. Это было всегда и до этих ужасных времен, которые сегодня в Украине. И это, поверьте, их основное право. Даже если такое происходит и вам кто-нибудь из сотрудников военкомата или военных вручает повестку, то возьмите ее и распишитесь. Если вы в армии не нужны, то вас силой туда никто не будет забирать", - подчеркивает адвокат.

Повестки в почтовых ящиках

Распространенный метод призыва – рассылка повесток по почте. Однако этот способ призыва имеет некоторые особенности.

"Если подписал повестку и не явился в военкомат, то, согласно статье 335 УК Украины, за уклонение от призыва предусмотрена уголовная ответственность сроком до 3 лет, а в военное время – до 5 лет. И именно уголовная ответственность будет наступать за полученный порядок" дневной под расписку, а также за то, что лицо не явилось в военкомат после того, как его признало пригодным для службы ВВК (Военно-врачебная комиссия), то есть если вы не получили повестку лично, а повестка была брошена в почтовый ящик, вы не являетесь субъектом совершения преступления. Но если вы за него расписались – знайте, что может наступить уголовная ответственность в случае уклонения", - отмечает адвокат Александр Дульский.

На какую военную специальность могут мобилизовать

Офицеры запаса, имеющие военно-учетную специальность, призываются по специальностям, необходимым в том или ином регионе. Другая ситуация с гражданами, которые не служили и не заканчивали военные кафедры.

Что будут делать в таком случае, пояснила замминистра обороны Анна Маляр.

"Есть цифра, устанавливаемая президентом. В этой цифре Генштаб определяет, сколько и каких именно УС должно быть. Эта информация доносится до военкоматов (сейчас – территориальные центры укомплектования, - ред.), и там уже производится подготовка, которая может длиться от 5 до 50%. до 15 дней, в зависимости от специальности. Условно говоря, если территориальным центрам нужны люди тыловых специальностей, то поверьте мне, что их обязательно пошлют именно по этим специальностям", - рассказала Маляр.

Она также отмечает, что если человека переучивают по его специальности на военно-учетную, значит, это необходимость, "а не потому, что кто-то недосмотрел".

Тыловые специальности ВСУ

Председатель правления Центра военной политики и политики безопасности генерал-лейтенанта запаса Евгений Шелест утверждает, что более 50% ВСУ это тыловые специальности, поэтому в армии найдется место и для гражданских специальностей.

"В общем масштабе боевые специальности составляют примерно 30-40% от общего количества. А тыловые подразделения обеспечения составляют не менее 50% всех вооруженных сил, и это естественно, поэтому даже человек, не имеющий военной специальности, сможет себя проявить на тех должностях, которые не требуют особой подготовки в системе вооруженных сил, но я не думаю, что каждого психолога, юриста, айтишника или экономиста посадят за штурвал БМП и скажут - "Вперед!", - объясняет Шелест.

Стоит отметить, что военные специальности, которые Генштаб запретил предприятиям бронировать от мобилизации, это исключительно узкоспециализированные: ракетные, танковые, авиационные, военно-морские, стрелковые и так далее. Но далеко не все и не каждая отдельная категория.

Кто не подпадает под мобилизацию

Список лиц, которые не могут быть призваны во время общей мобилизации, со временем расширился. Кроме того, упрощен выезд за границу для некоторых категорий граждан. Этому предшествовало подписание Президентом Украины Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об освобождении от военной службы лиц с инвалидностью и лиц, которые ухаживают за такими лицами с инвалидностью и тяжелобольными детьми. (закон №7140-1).

Согласно новым правилам не могут быть призваны во время мобилизации следующие лица: