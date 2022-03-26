ВОЙНА В Украине Арестович: 1-я танковая армия России похоронена

2022-03-26 16:30

 

Украинские военные почти полностью уничтожили в Сумской и Харьковской области элитную танковую армию РФ.
Первая танковая армия России практически уничтожена в Украине, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона в субботу, 26 марта.

По его словам, заходившая по направлению на Сумы и Харьков танковая армия "похоронена и фактически прекратила существование". Командование ВС РФ ведет "поиск виновных", добавил он.
 
Также он сообщил, что днем противник оказывает давление в Луганской области - в Рубежном, Лисичанске, Северодонецке), "но попытки успеха не имеют".
 
Арестович отметил, что направления ВС РФ определены и не сменятся, делают упор на Донбассе.
 
В свою очередь,  глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что войска РФ пытаются прорваться через Изюм на Донбасс.
 
"Они пытается обойти город Изюм, пройти частично через него, чтобы переправить свои войска в Луганскую и Донецкую области, фактически отрезать линию ООС", - заявил Синегубов.
 
В то же время, в командовании ЮГ сообщили, что РФ пыталась провести десант при помощи быстроходных катеров, но - неудачно. 
 
Противник продолжает вести разведку береговой полосы и акватории Черного моря, попытки пресекаются ПВО.
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