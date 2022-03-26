ВОЙНА В Украине Арестович: 1-я танковая армия России похоронена

2022-03-26 16:30

Украинские военные почти полностью уничтожили в Сумской и Харьковской области элитную танковую армию РФ.

Первая танковая армия России практически уничтожена в Украине, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона в субботу, 26 марта.

По его словам, заходившая по направлению на Сумы и Харьков танковая армия "похоронена и фактически прекратила существование". Командование ВС РФ ведет "поиск виновных", добавил он.

Также он сообщил, что днем противник оказывает давление в Луганской области - в Рубежном, Лисичанске, Северодонецке), "но попытки успеха не имеют".

Арестович отметил, что направления ВС РФ определены и не сменятся, делают упор на Донбассе.