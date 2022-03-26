Мир Россия начала военные учения на спорной с Японией территории

2022-03-26 20:00

В Японии накануне напомнили, что россияне оккупировали Курильские острова.

Российские войска начали учения на Курильских островах, которые Япония считает своими. Об этом сообщает Reuters.

Учения начались через несколько дней после того, как Москва прекратила мирные переговоры с Японией, поскольку это государство ввело санкции против агрессора из-за нападения на Украину.

Российские средства массовой пропаганды заявляют, что РФ проводит военные учения на Курильских островах с привлечением более 3000 военнослужащих и сотен единиц военной техники.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах.

Ранее главным условием подписания договора Токио называло возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Позиция Россия заключается в том, что южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.