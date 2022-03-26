ВОЙНА В Украине Украинские зенитчики уничтожили вражеский бомбардировщик и беспилотник

2022-03-26 19:30

На Слобожанском направлении зенитные ракетные войска Воздушных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик и беспилотник.

Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Восток" в Facebook.

"Отплатим за каждый удар. Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели. Так, на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "распрощался с жизнью" БПЛА. Работаем дальше!"- говорится в сообщении.