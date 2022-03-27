Путин атаковал Львов, когда Байден был в 10 минутах полета ракет оккупантов – ВС ВСУ

26 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову, а в это время в Польше, в 10 минутах полета этих ракет, находился президент США Джо Байден. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.
Как уточнили в ВС ВСУ, по Львову ударили шесть вражеских ракет, они попали в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.
"Понятно, почему именно Львов стал мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина президенту США, который в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова", – заявили в командовании ВС ВСУ.
В Воздушных силах добавили, что после такого инцидента, международным партнерам следует принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18.
Сообщается, что вчера российские оккупанты выпустили по мирным украинским городам десятки крылатых и баллистических ракет – с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины.
За сутки 26 марта ВС ВСУ сбили один самолет оккупантов – враг существенно снизил авиационную активность.
В то же время для проведения воздушной разведки и доразведки объектов, по которым были нанесены удары ракет, оккупанты активно используют беспилотники разных типов, от оперативно-тактического уровня – до квадрокоптеров.
В течение суток Воздушные силы уничтожили по меньшей мере 12 БпЛА разных типов и две крылатые ракеты.
Военные одной из бригад десантно-штурмовых войск из переносных ракетных комплексов сбили три крылатых ракеты.
В целом за сутки 26 марта уничтожена такая техника врага:
- 1 самолет;
- 12 БпЛА разных типов;
– 5 крылатых ракет.