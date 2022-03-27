Мир В Великобритании назвали условия снятия с России санкций

2022-03-27 11:30

 

Лиз Трасс отметила, что ограничения в отношении РФ могут усилить.

Санкции, которые ввела Великобритания против физических лиц и компаний РФ, могут быть сняты только после вывода российских войск с территории Украины. В Лондоне пригрозили новыми ограничениями в случае дальнейшей агрессии Москвы в отношении Киева.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала в интервью газете The Telegraph.

"Мы знаем, что Россия подписала множество соглашений, которые она просто не выполняет. Поэтому нужны жесткие рычаги. Конечно, санкции - это жесткий рычаг. Эти санкции могут перестать действовать только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также обязательств о том, что агрессии больше не будет", - говорится в сообщении.

При этом Трасс указала, что в случае дальнейшей агрессии РФ могут вводиться новые санкции. По ее мнению, экономические ограничения - реальный рычаг, который можно использовать.

В правительстве Великобритании подсчитали, что санкции уже ввели против российских банков с активами на сумму 658,65 миллиарда долларов, а также против олигархов и членов их семей с состоянием на сумму более 197,86 миллиарда долларов.

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