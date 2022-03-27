ВОЙНА В Украине Оккупанты попытаются окружить украинские силы на Донбассе - Минобороны Британии

2022-03-27 10:00

 

По мнению британских разведчиков, наступление сил РФ может происходить со стороны Харькова и Мариуполя.

Враг попытается окружить украинские силы в Донецкой и Луганской областях. 

Об этом сообщает британское Минобороны в Twitter со ссылкой на данные разведки.

"Похоже, что российские силы сосредотачивают свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские силы, которые непосредственно находятся напротив сепаратистских регионов на востоке страны, для продвижения в направлении Харькова на севере и Мариуполя на юге", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что позиции врага на севере Украины остаются в основном на месте, а местные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

Ранее Генштаб сообщал, что российская армия отводит несколько подразделений в район Чернобыля, впоследствии – в Беларусь для восстановления боеспособности и блокировки Киева с юго-западного направления.

На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку и наращивание ударных группировок для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. В частности в Попасной при поддержке артиллерии пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, понес потери.

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