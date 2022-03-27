ВОЙНА В Украине ПВО сбили на Николаевщине три российских крылатых ракеты

2022-03-27 16:00

За минувшие сутки в Николаевской области подразделения противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сбили три российских крылатых ракеты.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Крылатые ракеты были успешно сбиты воинами-десантниками из переносных зенитных ракетных комплексов.

Известно, что за время широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины подразделения противовоздушной обороны десантно-штурмовых войск ВСУ сбили около 20 единиц воздушных объектов противника. Речь идет о самолетах, вертолете, крылатых ракетах и ​​беспилотных летательных аппаратах.

Напомним, в Одессе ночью и утром текущих суток, 27 марта, были сигналы воздушной тревоги и раздавались выстрелы – украинские силы ПВО отрабатывали воздушное пространство, поскольку вражеские беспилотники осуществляли разведку.

Добавиим, рф продолжает перемещать свою армию на территорию Беларуси для ротации, усиления и пополнения запасов. Также там лечат раненых в Украине на войне соладтов.