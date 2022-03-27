ВОЙНА В Украине Россия выпустила по Украине рекордное одномоментное количество ракет - СМИ

2022-03-27 18:40

 

Вчера, 26 марта, по территории Украины было выпущено рекордное количество ракет. Большую их часть сбила украинская ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insaider.

Издание The Insaider сообщает, что 26 марта российская армия запустила наибольшее число ракет с момента начала конфликта.

"52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси", - говорится в издании.

При этом украинские силы ПВО сбили большую их часть.

"При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе. Россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.", - отмечает The Insaider.

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