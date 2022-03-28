ВОЙНА В Украине Оккупанты под натиском местного населения покинули Славутич Киевской области

2022-03-28 11:03

Оккупанты покинули Славутич Киевской области. Над городом вновь подняли сине-желтый флаг. Об этом сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев.

По его словам, информация российской пропаганды о якобы сотрудничестве Славутича с оккупантами и просьбах о гуманитарной помощи является фейком.

"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает", - заявил Фомичев.

Напомним, российские войска в субботу, 26 марта, временно оккупировали Славутич, натолкнувшись на массовое сопротивление и недовольство местного населения.

В Сеть попало множество видео с места событий, на которых видно, как невооруженные мирные украинцы прогоняют даже тяжелую бронетехнику врага. Русские фашисты не раз пытались угомонить народ силой, открывали огонь, бросали гранаты, но разогнать взбунтовавшуюся толпу так и не смогли.