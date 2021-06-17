Коронавирус В Киевской области открыли временные центры вакцинации - адреса и время работы

2021-06-17 10:22

В трех новых городах Киевской области с четверга заработают центры COVID-вакцинации, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.

Теперь жители Ирпеня, Борисполя и Славутича смогут получить прививки от коронавируса по месту жительства.

По данным ОГА, в регионе центры будут работать с 17 по 19 июня включительно с 9:00 до 20:00 по таким адресам:

  • Бровары, ГКЦ Прометей, бульвар Независимости, 4;
  • Белая Церковь, помещения детско-юношеской спортивной школы №1 по ул. Героев Небесной Сотни, 46а;
  • Борисполь, помещения детско-юношеской спортивной школы, ул. 1 мая, 4;
  • Ирпень, помещение спортзала СОШ №17, ул. Тищенко, 10;
  • Славутич, ДК Энергия, проспект Дружбы народов, 7.

Вакцинироваться смогут те лица, которые записались в лист ожидания в приложении или через сайт Дія либо через контакт-центр Минздрава. Также получить прививку можно в порядке "живой" очереди. Для этого необходимио иметь при себе паспорт или ID-карту, идентификационный код и декларацию с семейным врачом (при наличии).

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