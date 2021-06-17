В Киевской области открыли временные центры вакцинации - адреса и время работы

В трех новых городах Киевской области с четверга заработают центры COVID-вакцинации, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.
Теперь жители Ирпеня, Борисполя и Славутича смогут получить прививки от коронавируса по месту жительства.
По данным ОГА, в регионе центры будут работать с 17 по 19 июня включительно с 9:00 до 20:00 по таким адресам:
Вакцинироваться смогут те лица, которые записались в лист ожидания в приложении или через сайт Дія либо через контакт-центр Минздрава. Также получить прививку можно в порядке "живой" очереди. Для этого необходимио иметь при себе паспорт или ID-карту, идентификационный код и декларацию с семейным врачом (при наличии).