Украина Названа причина массового отравления детей в частном спортлагере под Киевом

2018-07-04 11:12 246

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей назвала предварительную причину массового отравления детей в ООО "Детское оздоровительное заведение санаторного типа "Славутич" в с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

Как оказалось, причиной отравления стал испорченный йогурт. У продукта подходил к завершению срок годности.

После проведения санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что по состоянию на 2 июля в детском оздоровительном центре "Славутич" находилось 226 детей. Среди них в сопровождении трех тренеров были 26 детей из г. Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ.

Было выяснено, что 30 июня 226 детям заведения на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок которых истекал 1 июля. 30 июня тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, которые выдали на полдник, хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и вернули детям для потребления через сутки.

Следует отметить, что 12 детей, которые заболели, являются членами одной группы.

По состоянию на 3 июля ухудшение состояния здоровья детей из других групп не регистрировалось. При этом следует отметить, что все они питались в одной столовой.

На данный момент один ребенок с предварительным диагнозом "энцефалит" находится в тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ", еще 11 находятся в удовлетворительном состоянии.

Из них 10 детей родители забрали домой, а один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Напомним, 2 июля в частном лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе произошло массовое отравление детей, которые приехали на подготовку к соревнованиям. Всего пострадали 12 детей. Прокуратура открыла уголовное производство.