ВОЙНА В Украине У украинцев активно забирают авто на нужды ВСУ: кто может потерять транспорт

2022-03-29 00:30

 

Еще семь машин водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии, передадут на нужды ВСУ.

Об этом сообщает патрульная полиция Волынской области.

Согласно сообщению, за минувшие сутки забрали следующие авто: Nissan, Mercedes, Ford, Mazda, Volkswagen, Audi, Peugeot.

"25-летний водитель Nissan имел 1,24 промилле алкоголя, что превышает допустимую норму в 6 раз. 25-летний рулевой Mercedes-Benz — 2,11, что превышает норму в 10 раз. 18-летний водитель Ford, после прохождения освидетельствования на состояние опьянения, получил результат в 0,35 промилле. У 35-летнего руководителя Mazda результат осмотра составил 1,87 промилле. Еще одному 35-летнему водителю Volkswagen обзор показал результат в 2,53 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму. 34-летний водитель Audi прошел осмотр, где драгера показал 0,58 промилле", - сообщили в полиции.

Зафиксирован и рекорд: после осмотра 38-летнего руководителя Peugeot стрелки драгера показали "в небо", что означает более 5 промилле (превышение в 25 раз).

На всех нарушителей патрульные составили административные материалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП. Автомобили доставили на спецплощадку и передали информацию в военную администрацию.

Напомним, ранее сообщалось, что у злостных нарушителей правил парковки будут изымать автомобили для нужд ВСУ.

 

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