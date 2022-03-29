ВОЙНА В Украине Раскрыты планы россии в войне против Украины на ближайшие два месяца

2022-03-29 11:32

Глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл планы россии в войне против Украины на ближайшие два месяца. Об этом рассказал в интервью изданию Coffie or die.

Буданов считает, что планы страны-агрессора потерпят неудачу также, как и маниакальное желание русни взять Киев в первые дни войны.

"После того как российское командование осознало невозможность выполнения этой задачи, они создали план действий на ближайшие шестьдесят дней. Они составили план под названием Д плюс 30 и Д плюс 60. Но поскольку мы видим шаги и видим, что они делают. Мы надеемся, что можем сказать, что Д плюс 60 также не будет успешным. Мы в это верим. Мы видим, что план плюс 60 провалится", - отметил Буданов.

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