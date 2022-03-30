Мир Легенда бокса Майк Тайсон заявил, что братья Кличко сейчас ведут главный бой в своей жизни

2022-03-30 09:31

Легендарный боксер Майк Тайсон поддержал Виталия и Владимира Кличко во время войны в Украине. В интервью Fox Business американец заявил, что сейчас бывшие спортсмены делают самую важную работу в жизни.

"Я знаю братьев Кличко, ведь мы знакомы друг с другом, но в последнее время у меня не было контакта с ними. История Украины доказывает, что украинцы - сильные люди, которые с незапамятных времен имеют дело с россиянами. С кем они сражались? С россиянами. Сначала это была бизнес-война. Но поскольку теперь в это втянуто много людей, это превратилось в войну человечества.

Я думаю, нам нужно больше, чем благотворительный поединок. Нужно отнестись к этому очень серьезно. Сейчас они делают самую важную работу. Они находятся на передовой. Нельзя сделать что-то более благотворительное, чем это", - рассказал Тайсон.