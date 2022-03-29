ВОЙНА В Украине На переговорах в Турции обсуждали нейтральный статус для Украины: что это значит

2022-03-29 22:30

Нейтральная Украина останется внеблоковым безъядерным государством, но этот статус должен быть закреплен системой гарантий безопасности, аналогичных пятой статье Устава НАТО, когда гаранты не смогут остаться в стороне в случае нападения.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в 1995-1998 годах, дипломат, государственный деятель, кандидат юридических наук Александр Чалый.

Украина может зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что уже сделано в Декларации о суверенитете от 1990 года.

В таком случае наша страна не будет размещать у себя иностранные военные базы, военные контингенты, и вступать в военно-политические союзы, а военные учения сможет проводить только при согласии государств-гарантов.

Принципиально важно, что соглашение не должно лишать Украину права на вступление в ЕС. Напротив, страны-гаранты обязаны содействовать этим процессам.

Взамен Украина требует четких юридически обязывающих гарантии безопасности, которые должны быть аналогичны пятой статье Устава НАТО. Это значит, что в случае нападения на нее, страна может в течение трех дней запросить немедленных консультаций.

Если проблему не удастся решить дипломатическим путем, гаранты должны предоставить военную помощь и вооружение, а также, возможно, закрыть воздушное пространство над Украиной.

Ранее в Стамбуле завершился первый день переговоров между Россией и Украиной, которые длились три часа.