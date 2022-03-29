ВОЙНА В Украине Зеленский предложил Дании взять "шефство" над Николаевом

2022-03-29 23:30

Глава государства пригласил компании и специалистов Дании для восстановления региона в послевоенное время.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Дании взять "шефство" над Николаевом после войны. Об этом он заявил во время выступления в парламенте Дании во вторник, 29 марта.

"Уже сейчас я хочу вас пригласить присоединиться к нашей инициативе восстановления Украины после войны, после нашей победы. Ваши компании, ваших специалистов приглашаем, ваше государство", - сказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что зная потенциал и творческую экономическую мощь Дании.

"Николаев, город корабелов, может стать таким городом, регионом, который объединит нас с вами еще больше. Который Дания может помочь восстановить", - сказал он.

Напомним, враг обстрелял девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации. В результате разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа.