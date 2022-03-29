ВОЙНА В Украине РФ заявила, что сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях

2022-03-29 18:00

Заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что Россия кардинально сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Об этом он сказал по итогам переговоров с украинской стороной во вторник, 29 марта, в Турции, передают Українськi Новини.

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности, переходят в практическую плоскость, с учетом оговоренных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания договора принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях", - отметил замминистра.

По его словам, данное решение принято исходя из того, что в Киеве должны быть приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы.