ВОЙНА В Украине Изнасилованная русскими солдатами украинка впервые рассказала о пережитом ужасе

2022-03-30 15:36

Украинка, изнасилованная русскими солдатами, впервые рассказала о пережитом ужасе.

Она призналась СМИ, что пьяные солдаты РФ убили ее мужав дворе их дома в Киевской области и насиловали несколько часов подряд.

В это время ее 4-х летний сын прятался в котельне. Когда солдаты уснули, ей удалось сбежать с ребенком пешком. - The Times.

Два оккупанта заставили женщину раздеться и насиловали ее по очереди, приставив пистолет к ее виску. По ее словам, они были очень пьяны. Когда изверги уснули, пострадавшая бежала с сыном, сейчас они находятся у родственников в Тернополе.

Наталья до сих пор не рассказала 4-летнему сыну о смерти отца, которого она так и не похоронила - село оккупировано. Женщина признается, что не знает, как со всем этим дальше жить.