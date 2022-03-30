ВОЙНА В Украине Зеленский просит у Норвегии оружие против кораблей

2022-03-30 16:30

Главной темой выступления президента Украины перед норвежскими депутатами стала ситуация в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 30 марта, выступил перед парламентом Норвегии.

"Украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией с первого дня ее вторжения. Около 100 кораблей не могут выйти в Средиземное море. Некоторые судна были просто захвачены. Это пиратство ради кражи грузов. Несколько суден подверглись огневому удару. Но блокада портов была реализована РФ не просто силами флота. Они заминировали море. И теперь мины установлены российскими силами и дрейфуют морем. Это опасность для всех, для любых суден любой страны в Черноморском регионе", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что одну из этих мин удалось обезвредить в Босфоре, другую – возле границы Болгарии, третью – у побережья Румынии.

"И не хочется даже представлять, что будет, если одну из таких мин не удастся вовремя обезвредить. Кто тогда пострадает? Возможно, паромы, не дай бог, или пассажирские лайнеры, торговые судна или танкеры, подрыв которых может привести не только к людским жертвам, но и к масштабной экологической катастрофе. И тогда Россия вновь скажет, как всегда: что это будто бы не она", - заявил Зеленский.

Преступность действий РФ на море заслуживает отдельного внимания, считает президент.

В ходе выступления он попросил Норвегию предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

"Свобода должна быть вооружена не хуже тирании... Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение - ракеты Гарпун, а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что Норвегия может сделать определяющий взнос в энергетическую безопасность Европы.

"Вы являетесь одним из самых ответственных поставщиков энергоресурсов. В мире доверие к Норвегии было и, я уверен, – будет. Это резко контрастирует с тем, как ведет себя Россия... при поставках энергоресурсов именно вы можете сделать определяющий взнос в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины... Мы уже начали диалог о поставках в Украину около 5 млрд кубометров газа на следующий отопительный сезон. Я надеюсь, это станет основой для нашего долгого сотрудничества в этой сфере", - сказал Зеленский.

Напомним, 24 марта, в порту Бердянска ВСУ уничтожили крупный десантный корабль Саратов Черноморского флота оккупантов. Пожар перебросился также на другие корабли, топливо и боеприпасы.