ВОЙНА В Украине Массового отвода российских войск нет - Минобороны

2022-03-30 18:30

Для украинских военных очевидно, что противник отводит подразделения, которые потерпели наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.

Российское командование перемещает отдельные подразделения с Киевского и Черниговского направлений, но до конца не отказалось от попыток захватить или окружить эти города. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык на брифинге в Киеве в среду, 30 марта.

"Частично я могу подтвердить эту информацию. Действительно, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений с Киевского направления, а также с Черниговского направления", – сказал Мотузянык.

Он добавил, что массового отвода российских войск из этих районов не наблюдается.

"Потому на данный момент говорить об этом еще рано. Очевидно, противник отводит подразделения, которые потерпели наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать. По состоянию на сейчас, по нашей оперативной информации враг до конца не отказался от попыток захватить или, по крайней мере, окружить в том числе и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове", – отметил Мотузянык.

Накануне в Минобороны России по итогам переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле заявили о решении "сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях". Позже западные СМИ сообщали, что российские войска уже отходят от Киева.