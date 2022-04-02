ВОЙНА В Украине Италия готова стать гарантом безопасности нейтрального статуса Украины, - глава МИД

2022-04-02 18:30

 

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны стать гарантом безопасности нейтрального статуса Украины. Глава МИД добавил, что Рим нацелен отказаться от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Итальянское правительство готово внести свой вклад в мирный процесс и гарантировать нейтралитет Украины", - цитирует агентство Ди Майо.

Министр подчеркнул, что Италия поддерживает продолжение переговоров Украины и России. Он высоко оценил предпринятые Турцией действия.

Глава МИД также отметил, что Италия подготовила план энергобезопасности и нацелена на отдаление от российского рынка. В связи с этим Рим планирует усилить сотрудничество со странами средиземноморского региона.

Напомним, ранее Турция заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины.

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