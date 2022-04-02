ВОЙНА В Украине Враг вывез на свою территорию почти 40 тысяч мариупольцев

2022-04-02 22:30

 

Без режима тишины уже почти 100 тысяч человек попали на подконтрольную часть Украины.

Около 40 тысяч мариупольцев депортированы на территорию РФ.

Такую цифру в эфире национального телемарафона озвучил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Есть такая печальная статистика: почти 40 тысяч населения попали уже в ДНР или РФ. К сожалению, мы знаем, что разлучают родителей с детьми, пример – наша больница Вишневского, где наши дети находились на лечении, адаптации. 17 детей – не понимаем, в каком направлении, но уехали из этой больницы, родители эвакуировались в Запорожье", - сказал он.

По словам мэра, подсчет депортированных осложнен тем, что у людей забирают украинские документы. Об их судьбе узнают из баз РФ.

"К сожалению, забирают и документы, и мы потом фиксируем в базах вооруженных сил РФ", - сообщил Бойченко.

Он отметил, что без режима тишины из Мариуполя за последний месяц вывезли около 100 тысяч человек.

"Сейчас почти месяц идет эвакуация. У нас нет автобусов вообще, поэтому идет эвакуация частным транспортом, которая под обстрелами продолжается до сегодняшнего дня. Без режима тишины уже почти 100 тысяч населения попали на подконтрольную часть нашего государства", - сказал Бойченко.

По его словам, ситуация в Мариуполе остается сверхсложной. "В городе нет ни света, ни связи, пищи, воды – это достаточно сложная гуманитарная составляющая, которая уже сегодня перешла грань понимания", – сказал мэр.

Он рассказал, что с помощью Инвестиционного фонда и Европейского банка реконструкции и развития будет создан фонд восстановления Мариуполя. Уже есть предварительные цифры, сколько нужно будет денег для восстановления города.

"Только на полгорода – 250 тысяч населения, которые мы можем после победы вернуть в наш город и построить инфраструктуру, чтобы она работала и город работал – это почти на 11,5 миллиардов долларов США", - сказал Бойченко.

 

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