ВОЙНА В Украине Войска РФ пытаются прорваться на Донбасс: где идут ожесточенные бои

2022-04-02 22:45

Ключевое направление оккупантов - это условная ось от Изюма до Волновахи.

Самые ожесточенные бои сейчас идут от Изюма в Харьков, войска РФ пытаются прорваться на Донбасс.

Об этом в эфире национального марафона заявил советник МВД Украины Вадим Денисенко.

"Ключевое направление - это условная ось от Изюма до Волновахи. Это ключевое направление, куда хотят двигаться россияне. Все время идут бои у Изюма, они пробуют прорваться на Донбасс, мы их сдерживаем. Это одни из ключевых боев, которые происходят сейчас. Параллельно это конечно еще Луганская область, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Мариуполь. Это наиболее тревожная ситуация, тревожные бои", - сказал он.

В отношении Херсона и области, по словам Денисенко, "мы откинули вчера на Таврическом направлении россиян, насколько это было возможно".

"Сегодня они пробовали обстреливать Кривой Рог из артиллерии. Мы делаем все возможное, чтобы их отодвинуть, чтобы у них не было возможности обстреливать Криворожье", - добавил он.

По ситуации на Киевщине, несмотря на то, что многие территории освобождены, Денисенко просит украинцев не спешить домой.

"Понимаю, что хочется вернуться в свои дома, но пока надо подождать. Потому что огромное количество растяжек, огромное количество мин, мы фиксируем случаи, что минируют даже трупы. Поэтому сейчас это на самом деле опасно, не потому, что кто-то не хочет пустить кого-то домой, не переживайте, все, что сохранилось, все будет сохранено. Полиция, тероборона, нацгвардия, прочесывает квартал за кварталом, подвал за подвалом по всем освобожденным населенным пунктам. Как только можно будет вернуться, сразу будет предоставлено разрешение на это дело. Плюс остается в определенных регионах то, что называется рандомными обстрелами. Когда остатки каких-то россиян с каким-то оружием могут неожиданно выстрелить в любую точку, никто не знает, где это может быть" - сказал Денисенко.